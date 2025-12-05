Phát hiện rùa quý bò trên đường, người dân mang đến công an giao nộp

Ngày 5/12, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (tỉnh Nghệ An), cho biết đơn vị đã phối hợp với Hạt kiểm lâm Quỳ Hợp và Công an xã Quỳ Hợp thả một cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc nặng khoảng 0,7kg về rừng tự nhiên trong khu bảo tồn.

Ông Tuấn cho biết, cá thể rùa trên được ông Trương Văn Ân (trú xã Quỳ Hợp) phát hiện đang bò trên đường dân sinh. Nhận thấy đặc điểm mai, màu sắc giống loài động vật hoang dã cực kỳ nguy cấp, ông Ân đã tìm hiểu thêm và mang đến Công an xã Quỳ Hợp giao nộp.

Cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc trước khi được thả về môi trường tự nhiên (Ảnh: Anh Tuấn).

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã liên hệ với Hạt kiểm lâm Quỳ Hợp hoàn tất thủ tục, bàn giao cá thể rùa cho Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Hành động của ông Ân góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Rùa hộp trán vàng thuộc họ rùa đầm, phân bố chủ yếu ở châu Âu và châu Á. Tại Việt Nam, loài này gồm ba phân loài: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Rùa có đặc điểm yếm gồm hai mảnh có thể khép lại khi bị đe dọa; mai rùa cao, màu vàng hoặc nâu đậm, trên lưng có nhiều dải sọc nhạt.

Riêng rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) có mai vàng gồ lên, nhiều hoa văn đẹp, phần đầu xen kẽ đốm đen và xám, yếm vàng đậm. Loài này được xếp vào nhóm IB, cực kỳ nguy cấp, nghiêm cấm khai thác, buôn bán, nuôi nhốt vì mục đích thương mại.

Lực lượng chức năng mang cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc thả về tự nhiên (Ảnh: Anh Tuấn).

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có diện tích hơn 46.400ha, là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận năm 2007. Khu vực này có độ che phủ rừng hơn 98%, sinh cảnh đa dạng, là nơi sinh sống của hàng trăm loài động vật hoang dã quý hiếm.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, khu bảo tồn ghi nhận hơn 1.800 loài thực vật, cùng gần 570 loài động vật, trong đó có 69 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam. “Pù Huống là môi trường lý tưởng và an toàn để tái thả các loài động vật hoang dã quý hiếm trở về tự nhiên”, ông Tuấn nói.