Đường dân sinh bị “băm nát” vì cao tốc, chủ đầu tư đưa ra cam kết

Ngày 24/1, lãnh đạo UBND xã Hoài Ân (Gia Lai) cho biết sau buổi đối thoại với người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công gói thầu 11XL cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cam kết hoàn thành đường gom dân sinh, đồng thời sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường trước ngày 7/2.

Theo UBND xã Hoài Ân, ngay từ khi dự án triển khai qua địa bàn, người dân và chính quyền địa phương luôn đồng thuận, tạo điều kiện để dự án thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Việc khắc phục, hoàn trả các tuyến đường dân sinh tại xã Hoài Ân (Gia Lai) bị hư hỏng do phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đến nay vẫn chưa hoàn thành (Ảnh: Doãn Công).

Tuy nhiên, quá trình thi công với mật độ phương tiện vận chuyển lớn đã khiến nhiều tuyến đường dân sinh, đường gom xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, việc khắc phục, sửa chữa chậm trễ thời gian qua tiếp tục gây bức xúc trong nhân dân.

Trước thực trạng trên, UBND xã Hoài Ân đã tổ chức đối thoại giữa người dân với chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Kết quả, các bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường như từ ngã ba Công an - Diêu Tường - ĐT638 và ĐT630 trước ngày 7/2, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công cũng cam kết nạo vét, khơi thông dòng chảy, hoàn trả hệ thống mương thủy lợi tại các vị trí cống ngang tuyến cao tốc, đặc biệt đoạn từ km12+00 đến km17+500, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất của người dân.

Đơn vị thi công đang đổ bê tông lại đường dân sinh tại xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Hoàng Vũ).

Ngoài ra, các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương phối hợp giải quyết việc bồi thường, xử lý các khiếu nại của các hộ dân có nhà ở, tài sản bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án.

“Địa phương đã cử đơn vị chuyên môn kiểm tra, giám sát việc khắc phục. Tuy nhiên, tiến độ còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và việc triển khai của chủ đầu tư và đơn vị thi công”, một lãnh đạo UBND xã Hoài Ân cho biết.