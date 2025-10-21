Khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào tháng 12

Ngày 21/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng đã có chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, một trong những dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương và khu vực Tây Nguyên.

Ông Hoàng yêu cầu các địa phương phải cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 6/2026, đặc biệt ưu tiên hoàn tất sớm mặt bằng tại các vị trí được chọn để tổ chức khởi công dự án vào ngày 19/12 tới.

Quốc lộ 19 là tuyến giao thông huyết mạch nối 2 đô thị Quy Nhơn và Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Các địa phương cần nắm vững chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, đồng thời tìm hiểu kỹ tâm tư, nguyện vọng, phong tục tập quán, văn hóa cộng đồng để có giải pháp phù hợp trong giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng và giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đối với các địa phương thiếu nhân lực chuyên môn về bồi thường giải phóng mặt bằng, cần báo cáo để được bố trí cán bộ hỗ trợ kịp thời.

Chủ đầu tư được giao trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tiến độ tổng thể và chi tiết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó xác định rõ từng mốc thời gian, tỷ lệ hoàn thành, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị phối hợp.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 336, triển khai Nghị quyết số 219 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 43.700 tỷ đồng, chiều dài khoảng 125km, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Mục tiêu của dự án là kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực giao thông khu vực.

Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, bao gồm tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai được ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án thành phần. Đối với các gói thầu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh và người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định.