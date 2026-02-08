Đường chi chít “ổ voi” ở TPHCM được nâng cấp sau phản ánh của Dân trí

Đường Liên ấp 2-3-4 , xã Vĩnh Lộc (TPHCM) thời gian qua trở thành nỗi ám ảnh với người dân địa phương và các tài xế khi lưu thông qua khu vực do hư hỏng nặng.

Sau những trận mưa lớn vừa qua, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng hơn, mặt đường xuất hiện hàng trăm “ổ gà”, “ổ voi”, nhiều đoạn ngập nước kéo dài khiến người dân thường xuyên té ngã khi lưu thông.

Không chỉ gây mất an toàn giao thông, tình trạng trên còn ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân sinh sống, kinh doanh hai bên đường, khiến việc buôn bán ế ẩm.

Đường Liên ấp 2-3-4 trước và sau khi được cải tạo (Ảnh: An Huy)

Sau khi báo Dân trí phản ánh hiện trạng tuyến đường qua bài viết Người dân khổ sở vì tuyến đường chi chít "ổ gà, ổ voi" ở TPHCM, đến nay, cơ quan chức năng đã vào cuộc cải tạo, nâng cấp.

Theo ghi nhận, tuyến đường Liên ấp 2-3-4 đã được cơ quan chức năng cào bóc mặt đường, thảm nhựa mới. Hàng trăm “ổ gà”, “ổ voi” đọng nước được khắc phục, giúp người dân và học sinh đi lại thuận tiện, an toàn hơn; các hộ kinh doanh cũng dần ổn định việc làm ăn.

Bà Nguyễn Thị Hường (51 tuổi, ngụ địa phương) cho biết, tuyến đường Liên ấp 2-3-4 đã xuống cấp nhiều năm. Mỗi khi hư hỏng nặng, chính quyền địa phương thường đổ đất, đá để sửa tạm. Tuy nhiên, sau mỗi trận mưa lớn, tuyến đường lại sình lầy, hư hỏng như cũ.

“Con đường xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, đi lại của người dân. Từ khi báo Dân trí phản ánh, tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp, những đoạn sình lầy được thảm nhựa sạch đẹp”, bà Hường chia sẻ.

Con đường hiện nay đã được cải tạo sạch đẹp sau phản ánh của báo Dân trí (Ảnh: An Huy).

Theo bà Hường, việc tuyến đường được sửa chữa khiến người dân rất phấn khởi. “Chúng tôi cảm ơn quý báo đã phản ánh kịp thời để cơ quan chức năng vào cuộc. Tết này, bà con đã có con đường sạch đẹp để đi lại”, bà nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND xã Vĩnh Lộc cho biết, tuyến đường Liên ấp 2-3-4 hư hỏng nặng trong thời gian qua, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân. Sau khi được báo Dân trí phản ánh và cử tri kiến nghị, địa phương đã kiến nghị Sở Xây dựng TPHCM xem xét, giải quyết.

Theo vị này, Sở Xây dựng đã chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cấp các đoạn hư hỏng trên tuyến đường Liên ấp 2-3-4 trước Tết Dương lịch. “Tuyến đường được quy hoạch mở rộng, địa phương đang xin chủ trương của thành phố để triển khai trong thời gian tới”, đại diện UBND xã Vĩnh Lộc cho hay.