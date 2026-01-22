Chưa chốt ngày thu phí cao tốc Bắc - Nam qua Lâm Đồng

Bộ Xây dựng đang đốc thúc Cục Đường bộ và các ban quản lý dự án đẩy nhanh công tác chuẩn bị thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (2017-2020).

Các dự án này gồm: cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây; Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu.

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây qua tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng đang được chuẩn bị thu phí (Đồ họa: Ngọc Tân).

Sau cuộc làm việc với các đơn vị hôm 13/1, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chuẩn bị đầy đủ nhân sự để phục vụ vận hành thử, đánh giá hệ thống thu phí.

Các ban quản lý dự án chịu trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá hệ thống thu phí ngay sau khi kết thúc thời gian vận hành thử; đồng thời đề xuất thời điểm thu phí chính thức tại các dự án để Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Để phục vụ công tác đánh giá hệ thống thu phí theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ đã đề nghị Khu Quản lý đường bộ III chỉ đạo liên danh nhà thầu (Công ty CP Hệ thống công nghệ ETC - VETC - VDTC - EPAY) khẩn trương chuẩn bị nhân sự, sẵn sàng vận hành hệ thống thu phí tại 5 dự án cao tốc nói trên.

Hạ tầng thu phí không dừng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Phước Tuần).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long (PMU Thăng Long, chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) cho biết, hạ tầng thu phí không dừng tại dự án đã sẵn sàng cho công tác kiểm thử. Tuy nhiên, việc triển khai phải phối hợp đồng bộ với tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư.

Về thời điểm triển khai thu phí chính thức, đại diện PMU 7 chưa thể trả lời do phụ thuộc vào kết quả đánh giá việc vận hành thử hệ thống thu phí.

Tuy nhiên, đại diện PMU 7 cho biết, trục cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây khó có thể kịp triển khai thu phí trong giai đoạn Tết Bính Ngọ 2026. Nhiều khả năng, người dân vẫn sẽ được lưu thông miễn phí trên tuyến cao tốc này trong dịp cao điểm đi lại sắp tới.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã nhiều lần kiểm điểm tiến độ, đôn đốc việc vận hành thử hệ thống thu phí không dừng tại 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, các chủ đầu tư liên tục chậm trễ trong việc triển khai thực hiện.