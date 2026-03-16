Du khách nước ngoài bay flycam trái phép ven biển Đà Nẵng

Ngày 16/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Sơn Trà thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, đơn vị này đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải (Đà Nẵng) phát hiện phát hiện một người nước ngoài bay flycam trái phép.

Vụ việc được phát hiện trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (ven biển Đà Nẵng) vào 15h40 ngày 14/3. Du khách tên S.A. (quốc tịch Trung Quốc) đã điều khiển flycam từ mặt đất lên không trung khoảng 10m, sau đó tổ tuần tra phát hiện và yêu cầu du khách dừng hoạt động bay để làm việc.

Tang vật của vụ việc (Ảnh: Biên phòng).

Tại thời điểm kiểm tra, du khách không xuất trình được giấy phép bay của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Đồn Biên phòng Sơn Trà đã tạm giữ phương tiện bay không người lái để xác minh xử lý theo quy định.

Như Dân trí đã thông tin, theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 17 đến 24/2, đơn vị này ghi nhận 6 vụ thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực sân bay, khiến 83 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Sau sự cố, cơ quan chức năng đã kiến nghị thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Ngày 26/2, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký công văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát thiết bị bay không người lái (UAV/flycam/drone) hoạt động trong vùng cấm của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã ra quân tuần tra, phát hiện, xử lý ít nhất 10 trường hợp điều khiển thiết bị bay không người lái trái phép.