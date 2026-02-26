Vì sao du khách bị lập biên bản khi điều khiển drone ven biển Đà Nẵng?

Ngày 26/2, Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) đã phát hiện, xử lý một trường hợp người nước ngoài điều khiển thiết bị bay không người lái (drone) trái phép.

Vụ việc được phát hiện lúc 13h cùng ngày, tại khu vực miếu Ông, giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp (phường An Hải). Thời điểm trên, lực lượng tuần tra phát hiện một người đàn ông nước ngoài đang điều khiển máy bay không người lái.

Du khách nước ngoài điều khiển thiết bị bay không người lái trái phép (Ảnh: An Hải).

Qua làm việc, người này tên O.P. (quốc tịch Đức), đến Đà Nẵng du lịch.

Vụ việc khiến nhiều người thắc mắc bởi khu vực phát hiện hoạt động bay nằm ở bãi biển du lịch và cũng cách khá xa Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo lý giải của Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải, khu vực phát hiện sự việc tiếp giáp với khu vực cấm bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (vùng hạn chế bay).

Theo quy định, việc tổ chức các hoạt động bay của thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trong khu vực hạn chế bay phải đáp ứng yêu cầu của cơ quan cấp phép bay.

Trong trường hợp này, người điều khiển phương tiện trên không xuất trình được các thủ tục pháp lý liên quan. Tổ công tác đã yêu cầu dừng ngay hoạt động bay, lập biên bản sự việc, đồng thời tuyên truyền, giải thích rõ quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.

Trước đó, chiều 24/2, tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, tạm giữ một phương tiện bay không người lái do ông T.N.T. (SN 1990, trú tại phường Hòa Khánh) điều khiển, bay vào khu vực cấm.

Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, ông T. đã nhiều lần sử dụng flycam trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Với hành vi nêu trên, ông T. có thể bị xử phạt hành chính 30-40 triệu đồng và tịch thu phương tiện.