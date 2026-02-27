Vụ drone làm ảnh hưởng 49 chuyến bay: Vùng nào cấm bay tại Đà Nẵng?

Liên quan vụ thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập vùng cấm, ảnh hưởng 49 chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhiều người có thắc mắc về các quy định khu vực cấm và hạn chế bay trên địa bàn thành phố.

Căn cứ sơ đồ quản lý vùng trời của Quân chủng Phòng không - Không quân, một số địa bàn thuộc phường An Thắng, phường Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng kéo dài đến hết vịnh Đà Nẵng nằm trong vùng cấm bay.

Khu vực cấm bay và hạn chế bay drone tại Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Tương tự, khu vực cấm bay quanh Sân bay Chu Lai trải dài từ xã Tam Hải (thành phố Đà Nẵng) đến một số địa phương của tỉnh Quảng Ngãi.

Còn theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Quyết định 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có nêu rõ, khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ là các công trình quốc phòng, khu quân sự đặc biệt quan trọng do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý, bảo vệ. Thiết bị bay phải cách ranh giới khu vực này tối thiểu 500m theo chiều ngang ở mọi độ cao.

Đối với trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương; trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh, thành phố; cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Khoảng cách an toàn tối thiểu là 200m theo chiều ngang.

Còn khu vực quốc phòng, an ninh như khu đóng quân, kho tàng, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, trại giam, nhà tạm giữ và các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Khoảng cách tối thiểu 500m theo chiều ngang.

Khu vực cấm bay và hạn chế bay drone tại tỉnh Quảng Nam cũ (Ảnh: A Núi).

Đặc biệt, tại khu vực cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay dân dụng hoặc quân sự, phạm vi cấm bay được xác định kéo dài 15km từ 2 đầu đường băng và rộng 5km mỗi bên tính từ tim đường cất, hạ cánh, áp dụng ở mọi độ cao.

Một số sân bay có tần suất khai thác dưới 6 chuyến/ngày có thể áp dụng cơ chế linh hoạt nhưng phải được cơ quan quản lý bay cho phép.

Ngoài ra, các khu vực nằm trong hành lang đường hàng không được nêu trong tập thông báo tin tức hàng không của Việt Nam (AIP Việt Nam) cũng thuộc diện quản lý chặt chẽ.

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng cũng nằm trong khu vực cấm bay flycam (Ảnh: Hoài Sơn).

Bên cạnh khu vực cấm bay, quy định cũng nêu rõ các khu vực hạn chế bay như vùng trời trên 120m so với địa hình, khu vực tập trung đông người, khu vực biên giới.

Vùng tiếp giáp khu cấm bay của sân bay mở rộng thêm 3km chiều rộng và 5km chiều dài tính từ ranh giới khu vực cấm bay tại cảng hàng không cũng nằm trong vùng hạn chế.

Việc tổ chức các hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong khu vực hạn chế phải đáp ứng các yêu cầu của cơ quan cấp phép bay.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng thiết bị bay tại khu vực cấm bay. Người dân khi phát hiện vi phạm cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Theo Nghị định 288/2025, hành vi bay không phép, xâm nhập khu vực cấm hoặc không chấp hành sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền đều bị nghiêm cấm, có thể bị phạt 30-40 triệu đồng, kèm theo tịch thu tang vật.

Ngoài ra, trong công văn của UBND thành phố Đà Nẵng liên quan đến việc quản lý thiết bị bay không người lái có nhấn mạnh, các trường hợp cố tình vi phạm, chiếu tia laser hoặc vận hành UAV gây ảnh hưởng hoạt động bay sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.