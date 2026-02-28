Sau vụ drone làm ảnh hưởng 49 chuyến bay: Phát hiện thêm loạt UAV vi phạm

Ngày 28/2, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã có thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an thành phố vì đã chỉ đạo, hỗ trợ xử lý các trường hợp thiết bị bay không người lái (UAV/drone) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay, uy hiếp an toàn hàng không.

Theo nội dung thư, thời gian gần đây tình trạng drone xuất hiện trái phép tại hành lang cất, hạ cánh diễn biến phức tạp. Từ ngày 17 đến 24/2, ghi nhận 6 vụ xâm nhập, làm 83 chuyến bay bị ảnh hưởng, phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi phương thức cất hạ cánh hoặc chuyển hướng sang sân bay dự bị.

Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với trường hợp sử dụng flycam trái phép (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Các vụ việc được xác định uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng, gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng uy tín cảng hàng không, các hãng bay và hình ảnh điểm đến Đà Nẵng.

Khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng trong đó có Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến đã vào cuộc truy vết, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Tang vật của các trường hợp vi phạm (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp điều khiển thiết bị bay không người lái trái phép, thu giữ tang vật liên quan.

Trước đó, ngày 26/2, Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) cũng phát hiện, xử lý 2 trường hợp người nước ngoài điều khiển thiết bị bay không người lái trái phép.

Ngày 24/2, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ một phương tiện bay không người lái xâm nhập khu vực cấm tại vùng biển đường Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh).