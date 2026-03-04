Bay flycam ngắm cảng biển, bị phạt 2,5 triệu đồng, tịch thu phương tiện

Ngày 4/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Hải Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng), đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính một công dân điều khiển thiết bị bay không người lái trái phép trong khu vực biên giới biển.

Trước đó, sáng 24/2, tại tuyến đường nội bộ cảng Liên Chiểu, phường Hải Vân, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường phát hiện người đàn ông 37 tuổi (trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) đang điều khiển thiết bị bay không người lái.

Phương tiện bay không người lái bị tịch thu (Ảnh: Hà Chi).

Tại thời điểm kiểm tra người này không xuất trình được giấy phép bay theo quy định nên bị lập biên bản.

Làm việc với cơ quan chức năng, người vi phạm trình bày sử dụng thiết bị bay không người lái để quay, ngắm cảnh khu vực Cảng biển Liên Chiểu và sau khi được tuyên truyền đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Vân đã ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng theo Nghị định 282/2025 của Chính phủ, đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm.

Như Dân trí đã thông tin, theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 17 đến 24/2, cơ quan này ghi nhận 6 vụ xâm nhập của thiết bị bay không người lái, làm 83 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Sau sự cố, cơ quan chức năng đã kiến nghị thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Ngày 26/2, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký công văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát thiết bị bay không người lái (UAV/flycam/drone) hoạt động trong vùng cấm của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Cơ quan chức năng gồm Công an thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã ra quân tuần tra, phát hiện, xử lý ít nhất 10 trường hợp điều khiển thiết bị bay không người lái trái phép.