Đồng ruộng ở Đà Nẵng bị cát vùi lấp hàng mét sau mưa lũ

Ngày 3/12, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn giao sở, ban, ngành chức năng, UBND xã, phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xử lý đất, cát bồi lấp, phục hồi sản xuất nông nghiệp sau thiên tai.

UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương huy động nhân dân thực hiện nạo vét, tu sửa, chỉnh trang đồng ruộng đối với diện tích bị sạt lở, bồi lấp nhẹ để tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2025-2026.

Cánh đồng trồng hoa màu tại xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, bị cát bồi lấp sâu 1-1,5m (Ảnh: Ngô Linh).

Đối với diện tích bị sạt lở, bồi lấp lớn, UBND thành phố Đà Nẵng giao UBND cấp xã lập phương án cải tạo, thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện hoàn thành trước ngày 5/12, nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại sau thiên tai.

UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức quản lý lượng cát, đất dư thừa trong quá trình cải tạo đồng ruộng để phục vụ cho các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn xã, phường và thành phố; tuyệt đối không được tổ chức mua bán khối lượng đất, cát dư thừa này hoặc vận chuyển ra ngoài địa phương.

UBND thành phố cũng giao sở, ngành chủ động làm việc với địa phương để nhận bàn giao khối lượng cát, đất dư thừa trong quá trình cải tạo đồng ruộng để phục vụ cho các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, trong đợt lũ lụt cuối tháng 10, đầu tháng 11, toàn thành phố có gần 970ha diện tích đất bị bồi lấp, sạt lở. Nhiều nhất là xã Thượng Đức với 250ha, xã Đại Lộc 200ha, xã Vu Gia 180ha…