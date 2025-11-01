Thủ tướng quyết định hỗ trợ Đà Nẵng 100 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ

Chiều 1/11, ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho thành phố Đà Nẵng, để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bờ kè An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở nặng do mưa. Người dân cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục (Ảnh: Công Bính).

Thủ tướng giao UBND thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan; bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Đồng thời, thành phố báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Sáng cùng ngày, UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chi 200 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ trực tiếp đến người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau đợt mưa lũ lịch sử.

Thành phố Đà Nẵng ưu tiên sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân, bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm, “không để ai thiếu ăn, thiếu mặc”.

Nguồn ngân sách 200 tỷ đồng được sử dụng để hỗ trợ người dân theo quy định, khắc phục hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục…