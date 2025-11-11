Đà Nẵng bổ sung hơn 200 tỷ đồng cho người dân thiệt hại vì mưa lũ vay

Sáng 11/11, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua tờ trình về việc bổ sung nguồn vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho người dân thiệt hại vì mưa lũ vay.

Nghị quyết thống nhất bổ sung 200 tỷ đồng nhằm tiếp thêm nguồn vốn cho người dân vay để khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống sau ảnh hưởng của thiên tai.

Người dân bị thiệt hại tài sản trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn thành phố, hộ nghèo và các hộ chính sách bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều hộ dân mất nhà cửa, vật nuôi, cây trồng... ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và sinh kế của người dân.

Theo rà soát, số khách hàng vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng lên đến 26.900 hộ với số dư nợ hiện hành hơn 1.066 tỷ đồng.

Trước đó, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký quyết định phê duyệt bổ sung số tiền 210 tỷ đồng, hỗ trợ người dân bị thiệt hại theo quy định và khắc phục cấp bách các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ.