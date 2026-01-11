Đồng Nai chọn được nhà đầu tư cầu Cát Lái, cầu Đồng Nai 2

Ngày 10/1, UBND tỉnh Đồng Nai đã có hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - Công ty TNHH Quản lý tài sản và dịch vụ CC1 - Công ty cổ phần Đầu tư CC1 trúng thầu dự án xây dựng cầu Cát Lái.

Phà Cát Lái sẽ được thay thế bằng hầm vượt sông trong thời gian tới (Ảnh: Nam Anh).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án cầu Cát Lái nối TPHCM với Đồng Nai thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), dự kiến phương thức thanh toán cho nhà đầu tư từ nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc nguồn vốn đầu tư công. Thời gian xây dựng công trình từ năm 2026 đến 2029.

Dự án cầu Cát Lái thay phà Cát Lái có điểm đầu tại phường Cát Lái (TPHCM), điểm cuối giao đường cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 18.299 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay). Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị hơn 11.538 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 2.985 tỷ đồng…

Còn nhà đầu tư trúng thầu dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư CC1 - Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - Công ty cổ phần Hạ tầng và Năng lượng Miền Nam. Dự án thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư từ nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc nguồn vốn đầu tư công.

Cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) có điểm đầu giao vành đai 3 TPHCM tại nút giao Gò Công (TP.HCM), điểm cuối giao với quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai). Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 11.495 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay). Thời gian xây dựng công trình từ năm 2026 đến 2028.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) do đây là những công trình rất cấp bách.

Dự kiến UBND tỉnh Đồng Nai sẽ động thổ xây dựng 2 dự án cầu Cát Lái và Đồng Nai 2 vào ngày 15/1 tới nhằm Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.