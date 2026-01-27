Chi hơn 6 tỷ đồng làm đường hoa Tết dọc sông Đồng Nai

Ngày 27/1, UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) đã ban hành kế hoạch tổ chức trang trí đường hoa Nguyễn Văn Trị mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo UBND phường Trấn Biên, với chủ đề Xuân gắn kết - Tết chung một nhà, đường hoa Nguyễn Văn Trị dọc sông Đồng Nai, cạnh cầu Hóa An dự kiến khai mạc lúc 19h ngày 13/2 (26 tháng Chạp) và kéo dài đến 22h ngày 22/2 (mùng 6 Tết), đoạn từ giao lộ Hoàng Minh Châu - Nguyễn Văn Trị đến cầu mới Hóa An, với tổng chiều dài hơn 600m.

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Văn Trị (Ảnh: UBND phường Trấn Biên).

Tổng thể đường hoa được thiết kế thành 4 không gian trang trí với 4 mô hình trung tâm và 13 tiểu cảnh, gồm: Không gian mừng xuân Bính Ngọ 2026; không gian Kid Zone; không gian bản sắc văn hóa; không gian “Xuân gắn kết - Tết an vui”, cùng cụm hoa gắn kết mang ý nghĩa Mã đáo thành công, thể hiện khát vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Bên cạnh việc tham quan, thưởng lãm đường hoa, người dân và du khách còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các chương trình nghệ thuật chào mừng, trưng bày sách, báo xuân… góp phần lan tỏa không khí Tết vui tươi, lành mạnh, văn minh. Kinh phí thực hiện đường hoa hơn 6 tỷ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Để đảm bảo đường hoa diễn ra an toàn, trật tự, UBND phường Trấn Biên đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng phòng ban, đơn vị. Trong đó, Công an phường chủ trì xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian tổ chức các hoạt động tại đường hoa; đề xuất phương án chốt chặn các tuyến đường, phân luồng giao thông phục vụ người dân tham quan đường hoa Tết.

Đường hoa Nguyễn Văn Trị là điểm đến quen thuộc của người dân trung tâm khu vực Biên Hòa (Đồng Nai) và các địa phương lân cận. Với việc thông xe đường ven sông Đồng Nai, hy vọng đường hoa Nguyễn Văn Trị sẽ thu hút nhiều du khách, người dân đến vui chơi dịp Tết.