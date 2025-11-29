Đồng Nai tách ô tô tải nặng xa làn xe máy trên quốc lộ 51 từ ngày 7/12

Ngày 29/11, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai bắt đầu điều chỉnh hệ thống biển báo nhằm thay đổi tổ chức giao thông ở các làn trên quốc lộ 51 từ ngày 7/12.

Theo đó, Sở Xây dựng tổ chức lại giao thông làn 1 (cạnh dải phân cách tim đường) và làn 2 dành cho các xe cơ giới, xe tải nặng. Làn 3 dành cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ. Làn 4 (ngoài cùng) dành cho mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ. Sau khi điều chỉnh, các loại xe tải nặng, xe đầu kéo container, xe khách 45 chỗ... sẽ không được lưu thông trên làn thứ 3, cạnh làn xe máy.

Quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai sẽ được phân làn giao thông từ 7/12 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, mặt đường mỗi bên quốc lộ 51 qua Đồng Nai được chia làm 4 làn xe, có dải phân cách cứng ở giữa. Qua ghi nhận thực tế trước khi điều chỉnh, hiện trạng quốc lộ 51 có mật độ giao thông lớn, số lượng xe có trọng tải lớn lưu thông nhiều, dẫn đến kẹt xe diễn ra thường xuyên trên tuyến.

Đoàn kiểm tra liên ngành hiện trạng ùn tắc giao thông trên quốc lộ 51 cho rằng, việc điều chỉnh đối với các phương tiện rẽ trái, rẽ phải và quay đầu về làn số 3 để đồng bộ với tuyến quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn TPHCM, sẽ tạo thuận lợi cho các phương tiện trong quá trình rẽ trái và quay đầu do bán kính quay xe được tăng lên đáng kể, đặc biệt là đối với các dòng xe có chiều dài lớn.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, khoảng cách trung bình giữa các nút giao trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, là 1,63km tương đối gần so với đoạn qua địa bàn TPHCM.

Mặt khác, lưu lượng xe đoạn qua Đồng Nai cao hơn đoạn qua TPHCM và số lượng xe quay đầu rất ít, chủ yếu rẽ trái. Vì vậy, việc điều chỉnh như trên sẽ dễ gây ra tâm lý không tốt cho các lái xe và gây ùn tắc đối với các làn đường còn lại.

Do đó, đoàn kiểm tra của Đồng Nai thống nhất giữ nguyên làn đường dành cho các phương tiện rẽ trái và quay đầu trên tuyến như hiện tại là làn số 1.

Đoàn kiểm tra của tỉnh Đồng Nai cũng đánh giá trong thời gian vừa qua, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến chủ yếu xảy ra ở làn 3 và làn 4, giữa các ô tô tải và các dòng xe mô tô, xe gắn máy. Nguyên nhân là dòng xe tải có kích thước lớn, khả năng quan sát các phương tiện lân cận hạn chế và lực quán tính lớn.

Sở Xây dựng cũng cho biết, sau điều chỉnh hệ thống biển trên, sở tiếp tục kiểm tra, theo dõi, đánh giá mức độ đáp ứng và có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.