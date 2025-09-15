Đồng Nai đề xuất xây thêm lối ra dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Ngày 15/9, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng xem xét có ý kiến, đề nghị Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bổ sung hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào Dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành.

Qua rà soát các dự án trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Nai có nhu cầu kết nối giao thông qua nút giao đường 319 để tạo điều kiện kết nối đến Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành thông qua cao tốc TPHCM - Long Thành. Hiện, các phương tiện từ tuyến cao tốc ra vào Khu công nghiệp này phải đi vòng từ lối ra cao tốc ở nút giao 319 ở khu vực Nhơn Trạch.

Nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành với đường 319 ra khu vực xã Nhơn Trạch (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong điều kiện vốn ngân sách gặp khó khăn, việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào dự án BOT không khả thi về phương án tài chính. UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị VEC xem xét bổ sung hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành nhằm tạo điều kiện kết nối giao thông.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 4/8, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phê duyệt dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành nhưng chưa có hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc với đường 319.

Việc xây dựng hệ thống giao thông kết nối liên vùng với các Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghiệp Nhơn Trạch, cảng Phước An, cảng Cái Mép - Thị Vải, việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với cao tốc TPHCM - Long Thành là rất cần thiết.

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận, bổ sung đầu tư hoàn chỉnh nút giao dự án đường 319 với cao tốc TPHCM - Long Thành nhằm tạo điều kiện kết nối giao thông khu vực huyện Long Thành, đặc biệt là Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành.