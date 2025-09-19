VEC phản hồi đề xuất xây lối ra cao tốc TPHCM - Long Thành của Đồng Nai

Ngày 19/9, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có văn bản gửi Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) về việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với cao tốc TPHCM - Long Thành.

Trong văn bản, VEC ủng hộ ý kiến của UBND tỉnh Đồng Nai về sự cần thiết phải đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với cao tốc TPHCM - Long Thành để đồng bộ kết nối, phát huy hiệu quả đầu tư theo quy hoạch địa phương.

Nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành ra đường 319 tại khu vực Nhơn Trạch (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng theo VEC, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành là công trình trọng điểm, kết nối với sân bay Long Thành. Do đó, yêu cầu thực hiện là rất cấp bách. Thủ tướng đã giao VEC là cơ quan chủ quản dự án, triển khai đầu tư theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp.

Đối với việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, VEC đề nghị Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng xem xét, có ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai về việc xác định tiến độ thực hiện.

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai cần có cam kết về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật… (trong trường hợp có phát sinh) khi thực hiện đầu tư hoàn chỉnh nút giao.

Trên cơ sở các cam kết của địa phương, tiến độ thi công mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành và khả năng cân đối nguồn vốn của dự án, VEC sẽ làm việc với địa phương để lập phương án đầu tư cụ thể; triển khai thi công xây dựng nếu khả thi và hiệu quả.

Đồng Nai đề xuất đầu tư hoàn chỉnh nút giao 319 để kết nối vào Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành (Ảnh: Google Maps).

Đồng thời, để phối hợp đẩy nhanh thủ tục, VEC sẽ giao Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (đại diện VEC tại hiện trường) khẩn trương làm việc, phối hợp với các cơ quan tham mưu của tỉnh Đồng Nai để nghiên cứu, chuẩn bị các thủ tục đầu tư liên quan theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến đề nghị VEC bổ sung hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.