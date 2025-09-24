Dính loạt vi phạm, công ty du lịch bị phạt hơn 260 triệu đồng

Ngày 23/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Lâm Thùy Mai (đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải) số tiền 261 triệu đồng do vi phạm về môi trường và an toàn thực phẩm.

Công ty này bị phát hiện thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nội dung giấy phép môi trường, không đăng ký môi trường theo quy định. Đặc biệt, công ty còn có hành vi thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường.

Công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Lâm Thùy Mai trên đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải (Ảnh: Thanh Quang).

Ngoài ra, công ty còn không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép môi trường phù hợp trước khi chuyển giao chất thải nguy hại, không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường cũng không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phát hiện công ty không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn. Công ty cũng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn.

UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Lâm Thùy Mai khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường. Đồng thời, công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng cũng đã bị xử phạt nặng vì các vi phạm tương tự. Cụ thể, Công ty TNHH TMS Hotel (292 Võ Nguyên Giáp) bị phạt 209 triệu đồng, Công ty cổ phần Sơn Trà bị phạt 366 triệu đồng tại Sơn Trà Resort, và Công ty cổ phần Chic-Land bị phạt 564 triệu đồng tại khách sạn Chicland Danang Beach Hotel.