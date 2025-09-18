Resort trên bán đảo Sơn Trà bị “tuýt còi” vì vi phạm môi trường

Ngày 18/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 366 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Sơn Trà, chủ sở hữu cơ sở Sơn Trà Resort trên bán đảo Sơn Trà, vì loạt vi phạm về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Theo quyết định xử phạt, cơ quan chức năng đã kiểm tra thực tế, làm việc với người đại diện của cơ sở và phát hiện cơ sở Sơn Trà Resort không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh (hành vi này bị phạt 320 triệu đồng).

Cơ sở Sơn Trà Resort nằm trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Cơ sở không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định (bị phạt 30 triệu đồng).

Cơ sở này cũng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước (bị phạt 8 triệu đồng); không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn (bị phạt 8 triệu đồng).

Ngoài mức phạt tiền, cơ quan chức năng còn đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của Sơn Trà Resort trong thời hạn 4 tháng 15 ngày.

Công ty cổ phần Sơn Trà cũng bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả cho cơ quan chức năng.