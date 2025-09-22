Thêm khách sạn ven biển Đà Nẵng bị phạt vì vi phạm môi trường

Ngày 22/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 209 triệu đồng đối với Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng, đơn vị sở hữu khách sạn TMS Hotel, tại phường Ngũ Hành Sơn, do vi phạm lỗi liên quan đến bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo quyết định xử phạt, cơ quan chức năng đã kiểm tra thực tế tại khách sạn TMS Hotel và phát hiện cơ sở này thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định (hành vi này bị phạt 70 triệu đồng).

Một góc của bãi biển thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Cơ sở này cũng bị phát hiện bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường (mức phạt 3 triệu đồng); không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại (30 triệu đồng); không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định (90 triệu đồng).

Khách sạn cũng sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đeo khẩu trang; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bếp ăn; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

Ngoài mức phạt tiền, Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi xả thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng ban hành quyết định xử phạt hành chính 564 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Chic-Land, đơn vị sở hữu khách sạn Chicland Danang Beach Hotel, tại phường An Hải, do vi phạm 9 lỗi liên quan đến bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.