Đà Nẵng kêu gọi đầu tư bến cảng container Liên Chiểu hơn 1,75 tỷ USD

Ngày 23/9, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu, theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, mục tiêu dự án là hình thành cảng container hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế, phù hợp với quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án bến cảng container Liên Chiểu công suất 74 triệu tấn/năm được xây dựng tại phường Hải Vân (Ảnh: Công Bính).

Dự án được triển khai tại phường Hải Vân, với diện tích thực hiện hơn 172ha, trong đó hơn 146ha đất và gần 26ha vùng nước trước bến.

Công suất thiết kế tổng thể của dự án khoảng 5,7 triệu Teus/năm (tương đương 74 triệu tấn/năm). Giai đoạn đến năm 2030, công suất dự kiến đạt 14,25-36,3 triệu tấn/năm.

Theo quy hoạch, bến cảng Liên Chiểu có 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750m, tiếp nhận tàu đến 18.000 Teus.

Ngoài ra, bố trí xây dựng thêm một bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn, phục vụ gom/chia hàng, giảm tải cho đường bộ và chi phí logistics, kết nối hiệu quả giữa đường biển và đường thủy nội địa.

Khu vực hậu phương cảng được đầu tư hệ thống kho, bãi chứa container, bãi tập kết, các công trình phụ trợ khác như nhà dịch vụ, văn phòng điều hành và hạ tầng kỹ thuật…

Dự án còn bố trí khu bãi tập kết, bốc xếp hàng hóa phục vụ đường sắt nhằm kết nối trực tiếp khu bến Liên Chiểu với mạng lưới đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt kết nối đến ga Kim Liên dài khoảng 1,5km, tạo thuận lợi cho vận tải đa phương thức.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1,75 tỷ USD). Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án hơn 9.000 tỷ đồng, phần còn lại hơn 36.000 tỷ đồng huy động từ các tổ chức tín dụng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc giao khu vực biển. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ quý IV/2025 đến quý I/2036.

Dự án bến cảng Liên Chiểu gồm 2 hợp phần, hợp phần A (hạ tầng dùng chung) có vốn đầu tư trên 3.400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Dự án đã khởi công cuối năm 2022 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Hợp phần B kêu gọi nguồn vốn tư nhân để đầu tư các bến cảng còn lại.