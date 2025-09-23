Loạt công ty bị thanh tra chỉ ra việc khai thác “lố” hơn 11.400m3 đá

Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã có kết luận việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Qua thanh tra cho thấy, có nhiều công ty không gửi các báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản hằng năm cho cơ quan thuế là chưa đảm bảo quy định. Trách nhiệm thuộc về Công ty Trường Bản, Công ty Quang HT, Công ty Quang Hưng và Công ty miền Nam Đà Nẵng.

Mỏ đá Trường Bản tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Cơ quan thanh tra nêu rõ, việc lập bản đồ hiện trạng khu vực được phép khai thác của mỏ Trường Bản (Công ty Trường Bản), Hóc Già Hạnh (Công ty Quang Hưng) không thể hiện đầy đủ thông tin về khu vực khai thác như các hạng mục xây dựng cơ bản, bãi chứa khoáng sản, bãi đổ đất đá thải...

Theo cơ quan thanh tra, bản đồ hiện trạng của mỏ Hóc Già Hạnh không có thông tin về trữ lượng của khoáng sản chính. Còn mỏ Trường Bản không có thông tin về trữ lượng của khoáng sản đi kèm.

Theo kết luận thanh tra, có 3 công ty xác định sản lượng khai thác thực tế không đúng quy định.

Cụ thể, tại mỏ Trường Bản, sản lượng khoáng sản thực tế năm 2024 là gần 333.019m3 đá nguyên khai. Trong khi sản lượng khoáng sản khai thác thực tế qua thanh tra là hơn 333.997m3 đá nguyên khai, chênh lệch hơn 977m3.

Mỏ Hóc Già Hạnh, sản lượng khoáng sản khai thác thực tế năm 2024 là khoảng 36.870m3 đá nguyên khai. Sản lượng khoáng sản khai thác thực tế qua thanh tra là gần 41.534m3, chênh lệch hơn 4.663m3.

Còn mỏ Hố Bạc 3 (Công ty miền Nam Đà Nẵng), sản lượng khoáng sản khai thác năm 2023 là hơn 117.998m3 đá nguyên khai. Còn sản lượng khoáng sản khai thác thực tế qua thanh tra là trên 123.765m3, chênh lệch 5.767,5m3.

Thanh tra cũng chỉ ra trách nhiệm thuộc về 3 công ty nêu trên và tổng số tiền thuế, phí bảo vệ môi trường 3 công ty cần phải nộp bổ sung là hơn 270 triệu đồng.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra có 6 công ty phải nộp hơn 347 triệu đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bổ sung đối với 6 mỏ.