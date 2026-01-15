Công an TPHCM cảnh báo biển hiệu thành bẫy chết người khi hỏa hoạn

Chiều 15/1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM), nêu nguy cơ thiệt hại lớn khi xảy ra cháy, nổ tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2025, TPHCM xảy ra 157 vụ cháy tại các công trình nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, làm 15 người tử vong, ước tính thiệt hại về tài sản hơn 2,3 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCN, Công an TPHCM, phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, một trong những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các vụ cháy là tình trạng bịt kín ban công, lô gia và lối thoát nạn bằng “chuồng cọp”, lồng sắt, bảng quảng cáo, biển hiệu, khiến nhà ở bị biến thành không gian kín.

“Khi xảy ra cháy, khói, khí độc và nhiệt không thể thoát ra ngoài, nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, làm những người bên trong mất khả năng hô hấp và không còn đường thoát nạn; lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, cứu người”, Thượng tá Trần Xuân Phương nói.

Đặc biệt, sau vụ cháy ngày 5/12/2025 tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, làm 4 người tử vong, Công an TPHCM đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và UBND cấp xã tổ chức tổng rà soát và triển khai đồng bộ công tác PCCC đối với nhà ở và nhà kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Hiện trường vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh làm 4 người tử vong trên đường Trần Hưng Đạo sáng 5/12/2025 (Ảnh: An Huy).

Theo Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCN, lực lượng chức năng được huy động làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ, bám sát địa bàn, thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, hỗ trợ người dân tháo dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn.

Công an TPHCM cũng tham mưu cho UBND thành phố triển khai nhiều giải pháp tăng cường quản lý về PCCC và CNCH với nhóm công trình trên.