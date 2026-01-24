Sáng 24/1, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) đã tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp bị thương trong vụ cháy chung cư xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Theo đó, khoảng 4h ngày 24/1, có 3 nạn nhân trong vụ cháy tại một chung cư ở phường Long Trường (TPHCM) được đưa vào khoa Cấp cứu của Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Thời điểm chung cư ở TPHCM xảy ra cháy (Ảnh: NT).

Nạn nhân thứ nhất là bé gái tên L.T.N. (6 tuổi), được chẩn đoán suy hô hấp cấp do ngạt khói; bỏng đùi - cẳng - bàn chân 2 bên độ 2A diện tích 20%. Bệnh nhi được xử trí thở máy, đặt nội khí quản và chuyển lên tuyến trên.

Trường hợp thứ hai là bé gái tên L.N.L.Đ. (9 tuổi), có chẩn đoán hậu ngưng tim - ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói. Đồng thời, bệnh nhân có bỏng cẳng chân 2 bên độ 2A, diện tích 6%.

Sau khi tiếp nhận, ê-kíp điều trị đã xử trí hồi sinh tim phổi và chuyển bé Đ. đến bệnh viện chuyên khoa nhi để tiếp tục điều trị.

Trường hợp thứ ba là chị L. (32 tuổi), có chẩn đoán hậu ngưng tim - ngưng thở do suy hô hấp cấp xuất phát từ ngạt khói. Bệnh nhân cũng bỏng diện tích 19% vùng cánh - cẳng tay, 1/2 dưới đùi, cẳng chân 2 bên, theo dõi bỏng hô hấp.

Nữ bệnh nhân được xử trí hồi sinh tim phổi, sơ cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (TPHCM) xác nhận có xảy ra vụ cháy chung cư nêu trên. Lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.