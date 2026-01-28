Điều tra vụ cháy 4 phòng trọ trong hẻm ở TPHCM

Ngày 28/1, cơ quan chức năng phường Tân Mỹ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khu nhà trọ trên địa bàn.

Khoảng 10h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu nhà trọ trong hẻm 860, đường Huỳnh Tấn Phát. Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh dùng các phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm 4 phòng trọ liền kề.

4 căn phòng trọ trong hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát bị cháy rụi (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, khẩn trương dập lửa. Sau một thời gian ngắn, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Theo nhân chứng, dãy nhà trọ chủ yếu cho công nhân thuê để ở. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, phần lớn khách thuê đều đi làm.

Nhiều tài sản, vật dụng của người dân bên trong phòng trọ bị cháy rụi (Ảnh: Hoàng Hướng).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trong 4 phòng trọ như tủ lạnh, máy lạnh, ti vi cùng vật dụng sinh hoạt đã bị thiêu rụi.

Sau vụ việc, UBND phường Tân Mỹ đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai hỗ trợ ban đầu để người dân sớm ổn định cuộc sống.