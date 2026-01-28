700 hộ dân mất điện sau vụ cháy xe bồn chở xăng ở TPHCM

Ngày 28/1, Công an xã Nhà Bè phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng xảy ra trên đường Dương Cát Lợi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Tổng Công ty Điện lực TPHCM cho biết, xe bồn chở xăng xảy ra cháy khi đậu sát đường dây điện trung thế 22kV.

Xe bồn bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Vụ cháy làm đứt một nhánh dây điện 22kV, hư hỏng một trạm điện công cộng công suất 400kVA và 2 trạm khách hàng. Sau khi hỏa hoạn được khống chế, công nhân điện lực đã có mặt tại hiện trường để đánh giá thiệt hại và khẩn trương khắc phục sự cố.

“Sự cố cháy xe bồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện tại khu vực xã Nhà Bè. Có khoảng 700 khách hàng bị mất điện sau vụ cháy”, vị này cho biết.

Khoảng 11h cùng ngày, xe bồn chở xăng lưu thông trên đường Dương Cát Lợi bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế mở cửa xe ra ngoài dập lửa nhưng không thành.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột lửa kèm khói bốc cao hàng chục mét, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Một nhà dân bị thiêu rụi vì đám cháy từ xe bồn chở xăng lan sang (Ảnh: A.T.).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Một số người dân khu vực cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra cách Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè khoảng 1km. Xe bồn cháy lan sang trụ điện kế bên và nhà dân.

Cơ quan chức năng xác định, sự cố xảy ra bên ngoài phạm vi Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và không ảnh hưởng đến an toàn của tổng kho. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều đội chữa cháy đến hiện trường chi viện, phối hợp với lực lượng PCCC của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.