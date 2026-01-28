Xe bồn chở xăng cháy lan khu xưởng ở TPHCM, nhân viên leo mái nhà thoát nạn

Đến hơn 15h ngày 28/1, Công an xã Nhà Bè (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng xảy ra trên đường Dương Cát Lợi.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại hiện trường vụ hỏa hoạn khiến chiếc xe bồn chở xăng bị thiêu rụi hoàn toàn, ngọn lửa còn lan sang một nhà xưởng sản xuất cơm cháy, một phần bãi đậu xe kế bên, làm nhiều phương tiện và tài sản hư hỏng nặng.

Xe bồn chở xăng bị thiêu rụi sau vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng tiếp tục bơm nước từ rạch Đỉa, phun sâu vào khu vực cháy nhằm làm mát, phòng ngừa nguy cơ bùng phát trở lại.

Ngồi bệt bên vỉa hè ngoài khu vực phong tỏa, chị Lê Thị Ngọc Trâm (SN 2003, nhân viên xưởng cơm cháy) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại thời khắc xảy ra sự cố. Theo chị Trâm, khi đang làm việc trong nhà xưởng thì nghe người dân bên ngoài hô hoán cháy lớn. Cùng lúc, chiếc xe bồn đậu ngoài đường bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa chắn hai lối ra vào khiến nhiều công nhân hoảng loạn.

“Lúc đó, tôi cùng một số đồng nghiệp phải leo lên mái nhà xưởng tìm đường thoát thân và may mắn ra ngoài an toàn”, chị Trâm nói.

Chị Trâm, nhân viên xưởng cơm cháy phải leo mái nhà để thoát nạn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cùng thời điểm, chị Nhàn (SN 1984) đang làm việc trong xưởng thì phát hiện cháy thông qua hệ thống camera giám sát. Nhận thấy lối phía trước đã bị lửa bao trùm, chị nhanh chóng phá cửa phía sau, vòng qua nhà dân để thoát nạn.

“Trong lúc tháo chạy, tôi nghe nhiều tiếng nổ lớn liên tục, tim đập thình thịch vì quá hoảng sợ. Rất may toàn bộ nhân viên đều an toàn, nhưng xe cộ, máy móc trong nhà xưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn”, chị Nhàn chia sẻ.

Một hộ dân sống gần hiện trường cho biết, khi xảy ra vụ việc, nhiều người đã mang bình chữa cháy ra dập lửa, nhưng không thành do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, buộc mọi người phải tháo chạy chờ lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Hơn 10 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường (Ảnh: Hoàng Hướng).

“Tôi đang ở trong nhà cùng 3 đứa cháu thì nghe hô cháy. Hoảng quá, tôi chỉ kịp đưa các cháu chạy ra ngoài, không dám quay lại lấy thêm đồ đạc. Lúc đó lửa cháy dữ lắm, khói đen mù mịt, tiếng nổ vang liên tục, ai cũng lo sợ lửa lan sang nhà”, bà Đào (SN 1966), nhà nằm cạnh bãi xe bị cháy, kể lại.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng hơn 11h cùng ngày, xe bồn chở xăng đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế mở cửa thoát ra ngoài và dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều đội chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương tiện dập lửa. Vụ hỏa hoạn xảy ra cách Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè khoảng 1km.