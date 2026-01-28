Hiện trường vụ cháy xe bồn lan sang nhà xưởng, bãi xe ở TPHCM

Chiều 28/1, lực lượng chức năng xã Nhà Bè vẫn đang phối hợp Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng trên đường Dương Cát Lợi.

Ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường, chiếc xe bồn cùng 1 ô tô 7 chỗ bị cháy rụi. Đám cháy lan sang nhà xưởng, bãi xe liền kề làm thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Trước đó, hơn 11h cùng ngày, xe bồn chở xăng đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ việc, tài xế mở cửa ra ngoài dập lửa nhưng bất thành. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều phương tiện cùng lực lượng đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 12h đám cháy tại xe bồn được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước vào bên trong các khu vực bị cháy lan.

Cảnh sát bơm nước từ rạch Đỉa đưa nước vào bên trong bãi xe, nhà xưởng để làm mát, tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Sức nóng của ngọn lửa khiến phần mái tôn nhà xưởng đổ sập. Thời điểm xảy ra cháy, nhiều công nhân bên trong nhà xưởng phá cửa, leo mái nhà để thoát nạn.

Sau khi dập tắt đám cháy, các chiến sĩ cảnh sát PCCC tranh thủ uống nước, lấy lại sức trước khi tiếp tục nhiệm vụ.

Nhà chức trách xác định, sự cố xảy ra bên ngoài phạm vi của tổng kho xăng dầu Nhà Bè khoảng 1km và không ảnh hưởng đến an toàn của Tổng kho. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.