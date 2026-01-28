Hai vụ cháy cùng lúc ở TPHCM, dân nhìn đâu cũng thấy khói

Khoảng 13h cùng ngày, lửa bùng lên tại khu vực kho của xưởng sản xuất nhựa, pallet (tấm kê hàng) trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh (trước đây thuộc huyện Hóc Môn).

Lửa bao trùm nhà kho tại xã Đông Thạnh (Ảnh: Người dân cung cấp).

Người dân tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Do bên trong kho chứa các vật liệu dễ cháy và xung quanh là cỏ khô nên lửa nhanh chóng cháy lan, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TPHCM huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh triển khai công tác dập lửa. Khoảng 30 phút sau, lửa được dập tắt.

Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh Nguyễn Mậu Phương Quỳnh cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, một số nhà dân ở phía sau xưởng bị ảnh hưởng, nguyên nhân đang được điều tra.

Xe chữa cháy đến hiện trường vụ cháy nhà kho ở xã Đông Thạnh (Ảnh: Người dân cung cấp).

Cùng thời điểm nói trên, một bãi rác trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Hòa (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cũng bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo cột khói cao hàng chục mét.

Cảnh sát PCCC đã huy động xe chữa cháy đến hiện trường và dập tắt ngọn lửa.

Do hai vụ cháy xảy ra cùng thời điểm, người dân tại các phường An Phú Đông, Lái Thiêu, Thuận An… nhìn về hướng nào cũng thấy khói đen.

Cháy bãi rác tại phường Bình Hòa (Ảnh: Người dân cung cấp).

Anh Trần Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ phường An Phú) cho biết, anh Tuấn lái xe trên quốc lộ 13 để đi về trung tâm TPHCM. Anh Tuấn nhìn sang bên trái thấy có cháy, nhìn qua bên phải cũng thấy cháy.

Trưa cùng ngày, tại xã Nhà Bè cũng xảy ra vụ cháy xe bồn chở nhiên liệu gây thiệt hại lớn về tài sản.