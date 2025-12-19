Điều chỉnh giao thông đường Lê Lợi ở TPHCM để khám bệnh miễn phí

Ngày 19/12, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Lê Lợi để phục vụ chương trình khám bệnh miễn phí cho người dân TPHCM.

Theo kế hoạch, phần đường dành cho ô tô trên đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur (phường Sài Gòn), được sử dụng để tổ chức chương trình khám chữa bệnh.

Các phương tiện không lưu thông qua đoạn đường trên từ 0h ngày 20/12 đến 23h ngày 22/12 để thi công các hạng mục, diễn ra hoạt động chính thức và dọn dẹp.

Phòng CSGT TPHCM điều chỉnh tổ chức giao thông tại đường Lê Lợi từ 0h ngày 20/12 đến 23h ngày 22/12 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Để tránh ùn tắc, người dân có thể đi vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc chọn các tuyến đường song song, liền kề là Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn.

PC08 khuyến cáo người tham gia giao thông hạn chế di chuyển qua đường Lê Lợi vào khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt với đường Lê Lợi, như: Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn tổ chức lưu thông bình thường.

Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng điều tiết trật tự an toàn giao thông và hệ thống báo hiệu khi di chuyển qua khu vực tổ chức chương trình

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng phù hợp, hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân và hoạt động giao thông trên tuyến đường này.