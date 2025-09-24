TPHCM thay đổi giờ cấm xe qua hầm vượt sông Sài Gòn

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TPHCM) vừa điều chỉnh thời gian cấm phương tiện qua hầm vượt sông Sài Gòn để phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thời gian cấm xe được cập nhật lại là từ 22h đến 23h45 các ngày 25-26/9 và từ 9h đến 10h45 ngày 28/9.

Diễn tập tình huống hỏa hoạn tại hầm vượt sông Sài Gòn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, trung tâm đã ấn định lịch cấm xe cộ qua lại hầm vượt sông Sài Gòn vào khung giờ 14h-15h30, trong 3 ngày 23, 24 và 26/9. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (công an TPHCM) đã thay đổi lịch.

Đơn vị này cho biết, lý do của việc thay đổi thời gian là để tập trung lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ các sự kiện và đảm bảo công tác thường trực tại đơn vị.

Ngoài thay đổi về thời gian, phương án phân luồng vẫn được giữ nguyên như kế hoạch cũ. Phạm vi phân luồng giao thông kéo dài từ đường Ký Con (phường Bến Thành) đến đường Tố Hữu (phường An Khánh).

Trong thời gian trên, tài xế có nhu cầu di chuyển giữa 2 phường sẽ sử dụng cầu Ba Son làm tuyến đường thay thế.