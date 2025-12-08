TPHCM cấm xe qua hầm vượt sông Sài Gòn trong 5 giờ

Ngày 8/12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM) thông báo cấm tất cả phương tiện qua hầm vượt sông Sài Gòn từ 23h ngày 19/12 đến 4h ngày 20/12. Việc cấm xe nhằm phục vụ công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động.

Các phương tiện di chuyển vào trung tâm TPHCM theo lộ trình thay thế: đường Mai Chí Thọ - đường Tố Hữu - đường R12 - cầu Ba Son - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Võ Văn Kiệt.

Hướng lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố theo lộ trình (Ảnh: PC08).

Phương tiện di chuyển hướng từ trung tâm đến Khu đô thị Thủ Thiêm theo lộ trình thay thế: đường Võ Văn Kiệt - đường song hành Võ Văn Kiệt - đường Võ Văn Kiệt - đường Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son - đường R12 - đường Tố Hữu - đường Mai Chí Thọ.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM cho biết, việc điều chỉnh giao thông sẽ được thông tin trên các bảng điện tử trên đường Võ Văn Kiệt, đường Mai Chí Thọ.

Hướng từ trung tâm đến Khu đô thị Thủ Thiêm (Ảnh: PC08).

Trước đó, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM đã lắp đặt hệ thống phun sương áp lực cao trong hầm sông Sài Gòn.

Dự án lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động trong hầm được khởi công giữa năm 2021, tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng. Đây là hệ thống tự động phát hiện và dập lửa khi xảy ra hỏa hoạn.