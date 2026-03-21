Điều chỉnh dự án tái định cư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai

Ngày 21/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần 2 thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo quyết định này, UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện điều chỉnh chủ đầu tư tiểu dự án từ UBND huyện Long Thành (cũ) thành Ban Quản lý dự án khu vực 5, đồng thời điều chỉnh quy mô thực hiện, tăng diện tích đất thu hồi từ hơn 151ha lên hơn 192ha.

Trong đó, diện tích đất thu hồi để thực hiện đường cao tốc là hơn 186ha và diện tích đất thu hồi để thực hiện các móng trụ lưới điện 110kV, 220kV, 550kV là hơn 5,7ha.

Đường gom dân sinh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần 2 từ gần 2.200 tỷ đồng lên hơn 2.300 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026.

Dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài hơn 18km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dự án do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư điều chỉnh là hơn 7.600 tỷ đồng, khởi công ngày 30/6/2023. Dự án này đang được thi công hoàn thiện các hạng mục để đưa vào khai thác tuyến chính trước ngày 31/3.