Tài xế được dừng, đỗ ô tô trên đường cao tốc hay không?

Ngày 16/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vừa qua xuất hiện một đoạn clip cho thấy một tài xế "ngang nhiên" vi phạm quy tắc giao thông trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, tài xế ô tô đã dừng đỗ xe ngay tại làn đường sát giải phân cách giữa (làn 120km/h) mà không đặt cảnh báo.

Cục CSGT cho biết hành vi nêu trên là vô cùng nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Hình ảnh tài xế dừng đỗ ô tô ngay tại làn đường 120km/h trên cao tốc gây nguy hiểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhà chức trách cho biết, các tài xế được dừng, đỗ xe trên đường cao tốc, tuy nhiên chỉ trong một số trường hợp nhất định bao gồm: Xe bị sự cố (hỏng xe, nổ lốp, hết nhiên liệu...; Người lái xe gặp vấn đề về sức khỏe (ốm bệnh, buồn ngủ, mệt mỏi) hoặc người trên xe bị ốm bệnh.

Ngoài ra còn có trường hợp đặc biệt như tài xế không thể "kiềm chế", phải đi vệ sinh gấp. Tuy nhiên việc này cảnh sát khuyến cáo, các lái xe nên giải quyết nhu cầu cá nhân trước khi tham gia giao thông trên đường cao tốc. Tiếp đó là trường hợp xe bị va chạm, tai nạn.

Hình ảnh một phương tiện dừng đỗ sai quy định trên cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, khi dừng, đỗ xe trên đường cao tốc, các tài xế phải chú ý các công việc cần phải làm như sau:

Phải cố gắng đưa xe dừng tại làn khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải; Người lái xe hoặc người trên xe phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, dùng biển cảnh báo đặt cách đuôi xe ít nhất 150m.

Tài xế cần đưa mọi người thoát ra ngoài hộ lan phía bên phải đường, tốt nhất là bố trí người đứng sát lề đường phía sau xe dừng ít nhất 50m để vẫy báo hiệu nguy hiểm; Gọi điện ngay cho CSGT (1900.8099) hoặc số đơn vị quản lý đường để được hỗ trợ.