Đề xuất trao thêm quyền cho Chính phủ để nhanh chóng xây sân bay Long Thành

Sáng 8/12, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình Quốc hội tờ trình điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94 năm 2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nghị quyết 94 quy định Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi với từng giai đoạn của dự án sân bay Long Thành và báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.

Nhưng với lần điều chỉnh này, Chính phủ đề xuất “cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua”.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (Ảnh: Minh Châu).

Đưa ra lý do cho đề xuất này, Chính phủ cho biết giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành đang được khẩn trương triển khai để hoàn thành, đưa vào khai thác. Trong quá trình triển khai, Quốc hội đã cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh giai đoạn 1 của dự án mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 sân bay Long Thành nêu dự kiến thời điểm nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 (gồm đường cất hạ cánh thứ 3 và nhà ga hành khách thứ 2) từ năm 2028 đến năm 2032.

Tuy nhiên, Chính phủ nhận định với kịch bản tăng trưởng GDP được đề ra từ năm 2026 đạt hai con số, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không, đặc biệt là sân bay Long Thành, sẽ tăng nhanh hơn dự báo. Vì vậy, Chính phủ cho rằng cần tổ chức nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn so với dự kiến.

Chính phủ lập luận việc nghiên cứu đầu tư ngay đường cất hạ cánh thứ 3 thuộc giai đoạn 2 sẽ tận dụng được nhân công, máy móc thiết bị sẵn có của các nhà thầu đang thi công. Điều này vừa giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, rút ngắn tiến độ, vừa góp phần giảm thiểu tác động tới hoạt động khai thác cảng như bụi, tiếng ồn do hoạt động thi công giai đoạn 2.

Theo quy hoạch được duyệt, giai đoạn 2 sân bay Long Thành sẽ đầu tư 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm và các công trình đồng bộ đáp ứng nhu cầu khai thác.

Chính phủ nhấn mạnh quan điểm việc Quốc hội đồng ý điều chỉnh Nghị quyết số 94 như đề xuất sẽ giúp Chính phủ chủ động tổ chức nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án, phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng cho rằng kiến nghị của Chính phủ là có cơ sở và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cơ quan thẩm tra cũng thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc thể hiện nội dung kiến nghị tại Nghị quyết kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV.

Dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư khái toán là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014). Trong đó, giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD).

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Trong giai đoạn này sẽ đầu tư xây dựng 2 đường cất hạ cánh ở phía Bắc và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Chậm nhất đến ngày 31/12/2026 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Giai đoạn 2, sân bay Long Thành sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 3 dự kiến hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.