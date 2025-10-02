Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử nghiêm bãi giữ xe nằm ngoài quy hoạch
(Dân trí) - Thành phố Hà Nội cần rà soát và xử lý nghiêm đối với các bãi đỗ, bãi trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong quy hoạch. theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9401 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội.
Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng, khắc phục kịp thời các hậu quả do vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy gây ra.
Chính quyền thành phố cũng được giao rà soát và xử lý nghiêm bãi đỗ, bãi trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố.
Kết quả xử lý cần báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.
Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương tổng hợp số liệu của các địa phương, báo cáo Thủ tướng và có giải pháp xử lý tổng thể, để không xảy ra sự cố tương tự.
Trước đó, 13h ngày 30/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy thuộc tuyến đường dẫn đầu cầu trên địa bàn phường Hồng Hà, Hà Nội.
Hậu quả vụ cháy đã khiến khoảng 500 xe máy bị hư hỏng và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.
Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 157 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời khắc phục hậu quả.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn. Các địa phương được giao có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).
Ngày 7/9, Công an TP Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cháy bãi trông giữ xe tại khu vực trụ T2, cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà.
Theo Công an Hà Nội vào khoảng 13h ngày 30/8, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo cháy tại khu vực cầu Vĩnh Tuy.
Ngay sau đó đơn vị đã huy động nhiều xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu thương, ca nô cùng phối hợp với công an phường và công ty môi trường tổ chức dập lửa.
Đến 13h30, đám cháy cơ bản được khống chế và hoàn toàn dập tắt lúc 13h45. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 300m2, làm hư hỏng hơn 500 xe máy các loại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera, trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định hiện trường và nguyên nhân cháy.
Bước đầu, nhà chức trách loại trừ nguyên nhân vụ hỏa hoạn do con người tác động, đồng thời xác định điểm xuất phát cháy cách trụ T2 khoảng 4,3m và cách mép đường khoảng 1,8m.