Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử nghiêm bãi giữ xe nằm ngoài quy hoạch

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9401 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng, khắc phục kịp thời các hậu quả do vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy gây ra.

Chính quyền thành phố cũng được giao rà soát và xử lý nghiêm bãi đỗ, bãi trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố.

Kết quả xử lý cần báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Hiện trường vụ cháy bãi trông giữ xe gầm cầu Vĩnh Tuy hồi cuối tháng 8 (Ảnh: Công an cung cấp).

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương tổng hợp số liệu của các địa phương, báo cáo Thủ tướng và có giải pháp xử lý tổng thể, để không xảy ra sự cố tương tự.

Trước đó, 13h ngày 30/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy thuộc tuyến đường dẫn đầu cầu trên địa bàn phường Hồng Hà, Hà Nội.

Hậu quả vụ cháy đã khiến khoảng 500 xe máy bị hư hỏng và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 157 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn. Các địa phương được giao có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).