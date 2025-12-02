Đề xuất hỗ trợ học bổng cho con em giáo viên

Góp ý vào chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035 trong phiên thảo luận chiều 2/12, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TPHCM) nêu nhiều giải pháp để phát triển đội ngũ giáo viên.

Theo bà, chính sách hỗ trợ đặc thù cho đội ngũ này phải được xác định theo hướng “giữ người bằng cơ hội, không chỉ bằng phụ cấp”.

Từ đó, nữ đại biểu đề xuất ba nhóm hỗ trợ trọng tâm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Ảnh: Hồng Phong).

Một là hỗ trợ nhà ở giáo viên theo chuẩn tối thiểu, bởi thực tế ở vùng cao, hải đảo, nhiều giáo viên vẫn phải ở tạm, thiếu điện, thiếu nước. “Cần đầu tư nhà công vụ đạt chuẩn, không sang trọng nhưng an toàn và đủ tiện nghi cơ bản”, bà Trân nói.

Hai là chính sách hỗ trợ học bổng cho con em giáo viên. Đây là chính sách nhân văn, tạo sự yên tâm, giảm gánh nặng cho gia đình, khuyến khích giáo viên gắn bó, theo lời nữ đại biểu TPHCM.

Một vấn đề khác được đại biểu Trân đề cập là giải quyết bất bình đẳng cơ hội giáo dục - không chỉ ở miền núi mà ngay trong lòng đô thị.

Theo bà, không chỉ ở vùng sâu vùng xa mà ngay tại vùng đô thị hay khu vực trung tâm, việc học tập của con em công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng gặp nhiều khó khăn.

“Nhà trọ chật hẹp, môi trường sống không đảm bảo, cha mẹ làm việc tăng ca liên tục, mức thu nhập bấp bênh, không đủ thời gian chăm sóc, hỗ trợ con học hành. Đa phần gia đình các cháu chỉ ở trong phòng trọ 10-12m², các cháu không có không gian học tập, thiếu kết nối xã hội, không có điều kiện tiếp cận hoạt động ngoại khóa”, đại biểu nêu thực tế.

Bà đề nghị Chương trình mục tiêu quốc gia phải xác định rõ con em công nhân lao động là một nhóm đối tượng cần ưu tiên hỗ trợ chứ không nằm trong nhóm đối tượng chung chung.

Cụ thể, nữ đại biểu góp ý ngoài học bổng, cần chính sách hỗ trợ xây dựng trường công lập gần khu công nghiệp, tổ chức mô hình trường bán trú cho con em công nhân; tạo không gian học tập cộng đồng trong khu nhà trọ…

Thống nhất với định hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục và đào tạo, song đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) đề nghị bổ sung rõ hơn mục tiêu thu hẹp chênh lệch về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục và cơ hội học tập giữa đô thị - nông thôn - miền núi - hải đảo - vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng (Ảnh: Hồng Phong).

“Thời gian qua có sự phân hóa lớn giữa các vùng miền, nếu không xác lập mục tiêu này từ đầu, nguồn lực dễ tập trung vào nơi đã tốt, trong khi nơi yếu vẫn yếu”, ông Hùng nói.

Cùng với đó, vị đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế phân bổ và giải ngân gắn với chỉ tiêu đầu ra có thể đo lường như: số phòng học kiên cố đưa vào sử dụng, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, số lượng người học được thụ hưởng các chương trình nâng cao năng lực, mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục.

Phân bổ vốn theo đầu ra sẽ khắc phục cơ chế xin - cho, thúc đẩy tiến độ và nâng hiệu quả thu ngân sách đầu tư, theo lời ông Hùng.

Về phát triển đội ngũ nhà giáo và người học, đại biểu Hùng nhấn mạnh cần bổ sung nội dung đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc về năng lực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, phương pháp dạy - học số và quản trị trường học số.

Theo ông, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nếu không đầu tư mạnh cho yếu tố con người thì đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị sẽ không phát huy được hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy và học tập.