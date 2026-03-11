Đề nghị các địa phương chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian bầu cử

Trong văn bản gửi tới các địa phương chiều 11/3, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ngày 13-14/3 ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và các tỉnh từ Quảng Trị đến khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ đêm 12/3 tới ngày 14/3 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Ngày 13/3, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Ngày 13-14/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp ứng phó.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang phải theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển để thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết nhằm chủ động phòng tránh cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn.