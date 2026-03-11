Đặc khu Bạch Long Vĩ bầu cử sớm ngày 14/3

Lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Hội đồng bầu cử thành phố, Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 19 trong tổng số 32 đại biểu; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp thành phố, bầu 85 trong tổng số 157 đại biểu.

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ đang xem tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Đ.X.).

Ông Đỗ Huy Chính, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, cho biết lực lượng công an đã phối hợp UBND các xã, phường, đặc khu lập danh sách cử tri trên hệ thống phần mềm.

Từ đầu tháng 2, toàn bộ 114 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND và tại 2.577 khu vực bỏ phiếu, giúp người dân kiểm tra thông tin trước ngày bầu cử.

Các tổ bầu cử cũng hoàn tất niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại tất cả khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Theo thống kê, Hải Phòng có hơn 5.000 cử tri là người cao tuổi, người khuyết tật, thương bệnh binh. Các địa phương đã xây dựng phương án hỗ trợ để bảo đảm mọi công dân đều được tham gia bầu cử.

Các tổ chức, đoàn thể tại thôn, tổ dân phố sẽ đến tận nhà tuyên truyền, thông tin về ngày bầu cử cho các cử tri này. Thành đoàn Hải Phòng bố trí tình nguyện viên tại các điểm bỏ phiếu và tổ chức phương tiện đưa đón miễn phí.

Đối với những cử tri không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ sử dụng hòm phiếu phụ mang đến tận nhà để người dân thực hiện quyền bầu cử.

Riêng tại các đặc khu như Bạch Long Vĩ và Cát Hải, thành phố đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị. Hải Phòng đã xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia và được chấp thuận cho đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14/3.

Các lực lượng tại hai đặc khu phối hợp với bộ đội biên phòng nắm tình hình ngư dân, bảo đảm mọi cử tri trên đảo đều có điều kiện tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.