Tước danh hiệu CAND của 2 cựu cán bộ liên quan vụ tai nạn ở Vĩnh Long

Sau động thái Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố 2 cựu cán bộ công an trong vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong, Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân 2 cựu cán bộ này.

Đó là Thượng tá Lê Quốc Việt (Đội trưởng, thuộc Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) và Đại úy Nguyễn Quốc Khanh (cán bộ Công an xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long, nguyên điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn).

Gia đình bà Hiền nhiều lần tìm công lý cho con gái (Ảnh: CTV).

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đang làm quy trình xử lý về mặt Đảng đối với 2 cán bộ công an trên.

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Khanh và Lê Quốc Việt để điều tra về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Vụ việc liên quan đến quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9/4/2024 trên tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân (tỉnh Vĩnh Long), khiến em N.N.B.Tr. (14 tuổi, trú xã Trà Côn) tử vong.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thụ lý vụ việc, mặc dù có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không đảm bảo an toàn”, là lỗi chính dẫn đến tai nạn, nhưng Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh đã có hành vi vi phạm pháp luật nhằm không xử lý hình sự tài xế này.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 4/9/2024, Trung điều khiển ô tô tải vượt một ô tô bán tải khác nên lấn sang lề trái, gây tai nạn khiến em Tr. tử vong.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha ruột em Tr.) đã dùng súng tự chế bắn Trung, sau đó bắn vào đầu tự sát.

Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày, ông Phúc tử vong. Trung sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện về nhà.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà (vợ bị can ký nhận), đồng thời tiến hành công tác trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra.

Trước thông tin 2 cán bộ công an bị tạm giam, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thi (chị ruột ông Phúc), người nhiều lần đưa bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ em Tr.) tìm công lý, tin tưởng pháp luật sẽ được thực thi.

Theo bà Thi, gia đình bà vừa nhận được thông tin từ VKSND Tối cao về việc đã khởi tố vụ án và khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long liên quan đến vụ tai nạn giao thông của cháu gái bà.

Đối với gia đình, đây là một bước tiến rất quan trọng sau quãng thời gian dài chờ đợi. Bà mong sự việc sẽ được điều tra, làm rõ một cách minh bạch để mang lại công bằng cho người thân đã mất.