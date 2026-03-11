Chủ tịch Hà Nội: Tạo điều kiện để mọi công dân đều thực hiện quyền bầu cử

Ngày 11/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trưởng Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ trì buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà các phường đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo ông Thắng, các nội dung liên quan đến hiệp thương, lập danh sách cử tri, cũng như các bước chuẩn bị hậu cần phục vụ cuộc bầu cử đã được cả 3 phường triển khai kỹ lưỡng, bài bản, đúng quy định và đạt những kết quả bước đầu rất tích cực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Ba Đình (Ảnh: Thanh Hải).

Hà Nội có hơn 4.000 điểm bỏ phiếu, đến nay cơ bản các điểm bầu cử ở Hà Nội đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Chủ tịch Hà Nội lưu ý tổng số lực lượng tham gia phục vụ bầu cử rất lớn, chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ cũng có thể bị các thế lực thù địch hoặc các đối tượng cơ hội lợi dụng để xuyên tạc, kích động.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Thắng nêu yêu cầu đảm bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ số một. Theo ông, nếu an ninh trật tự bị ảnh hưởng, dù chỉ một trường hợp mất phiếu, mất tài liệu hoặc xảy ra kích động, gây rối thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung của cuộc bầu cử.

"Đề nghị lực lượng công an tiếp tục nắm chắc tình hình, phân loại đối tượng, đặc biệt là các đối tượng có biểu hiện chống đối hoặc gây rối trật tự để có biện pháp quản lý phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến các điểm bỏ phiếu và cử tri khi đi bầu cử", Chủ tịch Hà Nội nêu rõ.

Cùng với đó, ông Thắng yêu cầu các phường tiếp tục bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện an ninh khác. Lực lượng công an đã có phương án và cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để bảo đảm không để xảy ra sự cố trong quá trình tổ chức bầu cử.

Ông Thắng yêu cầu các phường tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, về quyền và nghĩa vụ của cử tri, tạo điều kiện để mọi công dân đều thực hiện quyền bầu cử của mình.

Liên quan đến danh sách cử tri, Chủ tịch Hà Nội đề nghị các phường cần tiếp tục rà soát, chốt danh sách đúng quy định. Trường hợp cử tri không nhận được thẻ cử tri hoặc có thay đổi liên quan đến danh sách, cần xử lý theo đúng quy trình và lập biên bản đầy đủ để tránh phát sinh khiếu nại về quyền công dân.