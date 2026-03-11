Xã vận động người dân mặc áo dài, khăn đóng khi đi bầu cử

Ngày 11/3, ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng, cho biết xã nằm trong đơn vị bầu cử số 4 của thành phố, để ngày bầu cử thêm trang trọng, xã đã vận động người dân mặc trang phục truyền thống. Các cụ bô lão được khuyến khích mặc áo dài, khăn đóng, phụ nữ mặc áo dài khi đi bỏ phiếu.

Theo ông Ân, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho việc bầu cử tại địa phương đã cơ bản hoàn tất. Có 15/15 thôn hoàn thành trang trí tại hội trường, khu vực bỏ phiếu.

Cử tri tìm hiểu thông tin các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trước ngày bầu cử tại xã Hiệp Đức (Ảnh: A Núi).

Danh sách cử tri đã được xã rà soát ba lần. Các cán bộ văn hóa - xã hội phối hợp với công an xã tiếp tục kiểm tra, cập nhật để bảo đảm không sót người đủ điều kiện. Theo kế hoạch, danh sách cuối cùng sẽ được chốt trước ngày 14/3. Thẻ cử tri đã được in và đang được chuyển đến các tổ bầu cử để phát tận tay người dân.

Ông Ân cho biết thêm không chỉ treo băng rôn hay phát loa truyền thanh, xã Hiệp Đức còn tận dụng các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền. Fanpage của địa phương, các nhóm Zalo và Facebook cộng đồng liên tục đăng tải tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên.

“Chúng tôi gửi tiểu sử các ứng cử viên đến tận người dân qua mạng xã hội để mọi người có thời gian tìm hiểu trước ngày bầu cử”, ông Ân nói.

Cử tri hào hứng tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên được niêm yết tại thôn Bồ Bản (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo Trung tá Trần Công Thịnh, Trưởng Công an xã Hiệp Đức, lực lượng công an đang phối hợp chặt chẽ với các tổ bầu cử để bảo đảm an ninh trật tự. Ban đêm, các tổ tuần tra vẫn đều đặn tuần tra qua những điểm dự kiến đặt khu vực bỏ phiếu.

Công an xã Hiệp Đức cũng phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng rà soát danh sách cử tri, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được ghi nhận.

"Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho tất cả các hoạt động liên quan đến bầu cử", Trung tá Trần Công Thịnh nhấn mạnh.

Đến thời điểm hiện tại, các công tác chuẩn bị cho bầu cử đều đã hoàn tất (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận của phóng viên, những ngày này, các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu... chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác chuẩn bị tại các xã, phường đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Tại nhà văn hóa thôn Bồ Bản và thôn Thạch Bồ (xã Hòa Vang, Đà Nẵng) những khâu trang trí cuối cùng đã hoàn tất, danh sách cử tri được niêm yết từ sớm. Danh sách còn được tích hợp thêm mã QR để người dân tra cứu thông tin, góp ý trực tuyến.

"Chúng tôi đã tích cực tuyên truyền, vận động, thông tin rộng rãi đến cử tri. Đến thời điểm hiện tại, các công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử”, ông Tán Kim, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Bồ Bản.

UBND xã Hòa Vang cho biết từ ngày 5/3 đến nay, các tổ kiểm tra, giám sát của xã đã đồng loạt triển khai kiểm tra tại 16 tổ bầu cử trên địa bàn.

Các Tổ kiểm tra đã đối chiếu số lượng phiếu bầu được cấp phát với danh sách cử tri, kiểm tra quy trình đóng dấu của tổ bầu cử lên phiếu bầu theo đúng quy định, đảm bảo mỗi phiếu bầu hợp lệ đều được đóng dấu trước khi phát cho cử tri trong ngày bầu cử.