Hơn 1.100 người bị tạm giữ, tạm giam tại Nghệ An bỏ phiếu bầu cử ở đâu?

Ngày 11/3, nguồn tin từ Trại tạm giam, Công an tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được khẩn trương hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội lớn của cả nước.

Theo số liệu rà soát thống kê đến thời điểm này, có hơn 1.100 người bị tạm giữ, tạm giam sẽ thực hiện quyền cử tri tại Trại tạm giam và 3 phân trại trực thuộc đóng tại phường Vinh Phú, phường Thái Hòa, xã Đô Lương.

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết trước khu vực buồng giam (Ảnh: Quang Vinh).

Công tác chuẩn bị và tổ chức bỏ phiếu được lên kịch bản kỹ lưỡng, sát thực tiễn, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Do đặc thù số lượng cử tri biến động liên tục, Trại tạm giam, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với các địa phương để rà soát, chỉnh lý để tránh trùng lặp cử tri hay bỏ sót cử tri. Danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu này sẽ được chốt trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử toàn quốc 24 giờ.

Trại tạm giam đã niêm yết danh sách ứng cử viên Quốc hội và HĐND các cấp đến từng buồng giam để các cử tri nghiên cứu. Các quy định liên quan về Luật bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, quy định, quá trình bỏ phiếu... cũng đã được phổ biến đến từng người bị tạm giữ, tạm giam.

Cán bộ Trại tạm giam phổ biến Luật bầu cử và các quy định liên quan đến người bị tạm giữ, tạm giam (Ảnh: Quang Vinh).

Người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An và 3 phân trại trực thuộc sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND cấp xã tại khu vực bầu cử ở địa phương nơi đơn vị đóng chân.

Ngoài khu vực bỏ phiếu tập trung tại Trại tạm giam, tổ bầu cử sẽ sử dụng các thùng phiếu di động, đi đến từng buồng giam để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.