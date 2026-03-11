iHanoi tích hợp bản đồ 1.451 điểm bầu cử phục vụ cử tri Thủ đô

Ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi vừa bổ sung tiện ích bản đồ tra cứu địa điểm bầu cử, giúp cử tri trên địa bàn Hà Nội dễ dàng tìm kiếm khu vực và điểm bỏ phiếu phục vụ kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiện ích bản đồ địa điểm bầu cử được tích hợp ngay tại giao diện chính của ứng dụng, cho phép người dân truy cập nhanh chóng mà không cần cài đặt thêm nền tảng hỗ trợ.

Ngay tại banner hiển thị trên ứng dụng, cử tri có thể truy cập trực tiếp vào bản đồ số để xem toàn bộ 1.451 điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố (Ảnh: Chụp màn hình).

Thông qua ứng dụng iHanoi, người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin điểm bỏ phiếu chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh.

Ngay tại banner hiển thị trên ứng dụng, cử tri có thể truy cập trực tiếp vào bản đồ số để xem toàn bộ 1.451 điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố.

Hệ thống bản đồ được thiết kế với nhiều công cụ tìm kiếm linh hoạt, cho phép tra cứu theo tên địa điểm, địa chỉ hoặc tổ dân phố. Người dân cũng có thể lọc theo xã, phường hoặc xem danh sách toàn bộ các khu vực bỏ phiếu, từ đó nhanh chóng xác định địa điểm phù hợp với nơi cư trú.

Các điểm bầu cử được hiển thị trực quan bằng biểu tượng riêng trên bản đồ số, giúp cử tri dễ dàng nhận biết vị trí các điểm bỏ phiếu xung quanh khu vực sinh sống.

Các điểm bầu cử được hiển thị rõ ràng trên bản đồ (Ảnh: Minh Nhật).

Khi lựa chọn từng điểm bầu cử, hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết gồm tên khu vực bỏ phiếu, địa điểm tổ chức bỏ phiếu như trường học hoặc nhà văn hóa, địa chỉ cụ thể, phạm vi các tổ dân phố thuộc khu vực bỏ phiếu và thông tin liên hệ tại địa phương.

Từ bản đồ số, người dân cũng có thể sử dụng chức năng chỉ đường để di chuyển thuận tiện đến địa điểm bỏ phiếu gần nhất. Tính năng này giúp cử tri chủ động nắm bắt thông tin và chuẩn bị tốt cho việc tham gia bầu cử.

Việc tích hợp bản đồ số các địa điểm bầu cử trên ứng dụng iHanoi là bước cụ thể trong quá trình ứng dụng dữ liệu số phục vụ công tác bầu cử của thành phố Hà Nội. Dữ liệu khu vực bỏ phiếu được chuẩn hóa và cập nhật từ các xã, phường trên toàn địa bàn, không chỉ hỗ trợ người dân tra cứu thuận tiện mà còn góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu số phục vụ quản lý và điều hành.

Có thể xem thông tin chi tiết về từng điểm bầu cử (Ảnh: Minh Nhật).

Tiện ích mới trên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi được kỳ vọng sẽ giúp cử tri Thủ đô tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và tổ chức kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Hà Nội.