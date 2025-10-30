Đất đá đổ ập xuống đèo Đại Ninh, giao thông Đà Lạt - Phan Thiết chia cắt

Sáng 30/10, lực lượng chức năng xã Phan Sơn, Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý hiện trường sạt lở đất trên đèo Đại Ninh, thuộc tuyến quốc lộ 28B.

Đất đá sạt lở vùi lấp quốc lộ 28B trên đèo Đại Ninh (Ảnh: Phan Anh).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h cùng ngày, lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống dưới, vùi lấp mặt đường gây chia cắt giao thông. Xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết phương tiện lưu thông qua các tuyến khác để đảm bảo an toàn.

Đèo Đại Ninh nằm trên tuyến quốc lộ 28B và đây là một trong những cung đường kết nối Đà Lạt với vùng biển Phan Thiết. Những ngày vừa qua, do mưa lớn kéo dài, tuyến đèo này thường xuyên xảy ra sạt lở đất, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.