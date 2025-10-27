Cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy cuồn cuộn

Một video ghi lại cảnh hàng chục người dân khiêng quan tài vượt dòng suối chảy xiết để đưa người quá cố đi chôn cất đang gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Clip được đăng tải vào tối 27/10 cho thấy một nhóm khoảng hơn chục người đang rất vất vả cùng chung tay khiêng chiếc quan tài qua dòng suối chảy xiết. Hình ảnh này được cho là diễn ra tại thôn 5, xã Trà Đốc (trước đây thuộc xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ).

Hơn 10 người khiêng quan tài qua dòng suối chảy xiết đưa người quá cố đi chôn cất (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi xuất hiện, clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng nghìn lượt bình luận bày tỏ sự xót thương đối với người đã khuất và cảm thông cho nỗi vất vả của những người dân vùng mưa lũ.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Trung, Bí thư Đảng ủy xã Trà Đốc, xác nhận với phóng viên Dân trí rằng clip nêu trên là đúng sự thật và sự việc xảy ra vào chiều 27/10 tại địa phương.

Ông Trung cho biết người qua đời là bà Đ.T.Đ. (SN 1944), một người dân thôn 5, xã Trà Đốc, mất vào ngày 25/10. Theo phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, người chết thường được chôn cất ngay. Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ phức tạp trong những ngày qua, gia đình bà Đ. đã phải để quan tài ở nhà suốt 3 ngày.

Chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và cử lực lượng đến hỗ trợ gia đình.

Đến chiều 27/10, khi trời tạnh mưa và mực nước suối Nước Nát đã rút bớt, người dân mới có thể khiêng quan tài qua suối để đưa vào rừng chôn cất tại khu vực nghĩa địa của thôn.