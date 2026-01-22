Camera AI có thể "soi" xe máy, ô tô độ chế đèn hay không?

Gần đây trên mạng xã hội có ý kiến cho rằng “camera AI chưa soi được lỗi ô tô, xe máy dùng đèn tự chế”. Sau khi nội dung này được đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận.

Liên quan tới vấn đề này, ngày 22/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, hệ thống camera AI có thể phát hiện và xử lý vi phạm hành chính với hơn 23 nhóm hành vi vi phạm phổ biến.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt một tài xế xe tải do có hành vi lắp thêm đèn chiếu sáng sai quy định (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, camera AI có khả năng ghi hình 360 độ, nhận diện rõ phương tiện, biển số và hành vi vi phạm ở khoảng cách từ 500 đến 700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, có khả năng tự động đánh giá lưu lượng phương tiện để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao.

"Với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm sẽ được hệ thống camera AI tự động phát hiện, trích xuất hình ảnh và gửi về trung tâm chỉ huy để rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định. Chính vì vậy, các trường hợp vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm, không có chuyện các trường hợp vi phạm có thể né tránh, hoặc qua mặt hệ thống camera AI", vị đại diện nói.

Dữ liệu từ hệ thống camera AI được lưu trữ trên nhiều máy chủ với thời gian tối đa lên tới 75 ngày. Nhờ đó còn hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết, kiểm tra và xác định các hành vi, hoạt động của phương tiện đã diễn ra trước đó (Ảnh: Trần Thanh).

Nhà chức trách cho biết, ngoài việc camera AI tự phát hiện vi phạm, người dân cũng có thể phản ánh các trường hợp độ, chế đèn xe... qua ứng dụng iHanoi, VNeTraffic hoặc trang Zalo của Phòng CSGT Hà Nội. Để từ đó, hệ thống camera AI sẽ truy xuất các trường hợp vi phạm và xử lý theo quy định.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, dữ liệu từ hệ thống camera AI được lưu trữ trên nhiều máy chủ với thời gian tối đa lên tới 75 ngày. Nhờ đó, mạng lưới camera không chỉ ghi nhận vi phạm theo thời gian thực mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết, kiểm tra và xác định các hành vi, hoạt động của phương tiện đã diễn ra trước đó.

Hệ thống camera AI có thể truy vết các trường hợp vi phạm thông qua phản ánh từ người dân (Ảnh: Trần Thanh).

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, điều khiển phương tiện đi đúng phần đường, làn đường quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.