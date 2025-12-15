Đăng tin cá sấu xuất hiện trên kênh, nam thanh niên bị mời làm việc

Liên quan thông tin đồn thất thiệt về việc cá sấu xuất hiện trên kênh xáng Nàng Mau, ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ đã mời làm việc T.C.T. (SN 2006) để làm rõ hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc T. khai nhận, ngày 10/12 đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải bài viết kèm hình ảnh, video ghép nhạc với nội dung cảnh báo người dân về việc cá sấu xuất hiện trên kênh xáng Nàng Mau.

Toàn bộ hình ảnh, thông tin trên được T. nhận từ người khác gửi qua mạng xã hội, chưa được kiểm chứng tính xác thực.

Sau khi đăng tải, T. tiếp tục cung cấp, chia sẻ hình ảnh, thông tin liên quan cho tài khoản Facebook Nguyễn Hữu Thành để đăng lên mạng xã hội.

Bài viết của tài khoản này đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhiều người.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, thông tin cá sấu xuất hiện trên kênh xáng Nàng Mau là không đúng sự thật. Sau khi xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều, tài khoản Facebook Nguyễn Hữu Thành đã chủ động xóa bài đăng liên quan.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi đăng tải, lan truyền thông tin khi chưa được kiểm chứng là vi phạm quy định về cung cấp thông tin trên không gian mạng, cam kết không tái phạm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đã cung cấp.

Hiện vụ việc tiếp tục được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ làm rõ để xử lý các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt theo quy định pháp luật.

Trước đó Dân trí có thông tin, một tài khoản Facebook có tên Nguyễn Hữu Thành đăng tải hình ảnh cho rằng tại khu vực cầu kênh xáng Nàng Mau, ấp Đông Lợi A, xã Phú Hữu xuất hiện cá sấu nặng 300-500kg.

Thông tin thất thiệt này nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ, gây tâm lý lo sợ cho người dân sinh sống ven tuyến kênh.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, Công an xã Phú Hữu đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập thông tin từ người dân và xác định thông tin lan truyền trên mạng xã hội là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận.