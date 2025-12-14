Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ làm thủ tục đất đai để lừa đảo

Theo UBND xã Hoàn Long, thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã và Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Yên Mỹ để tiếp cận người dân.

Các đối tượng gọi điện, nhắn tin hoặc kết nối qua mạng xã hội, chủ yếu là Zalo, với lý do hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Các đối tượng yêu cầu người dân mang “sổ đỏ” đi làm thủ tục và trao đổi hồ sơ qua Zalo.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo yêu cầu làm sổ đỏ tại xã Hoàn Long (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình liên hệ, các đối tượng đề nghị cung cấp thông tin căn cước công dân, đăng ký số thứ tự giải quyết thủ tục. Khi tạo được lòng tin, chúng tiếp tục yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Chính quyền xã Hoàn Long khẳng định đây là hành vi giả mạo, lừa đảo, không liên quan đến hoạt động của cơ quan Nhà nước. Các cơ quan chức năng không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua điện thoại hay mạng xã hội.

Xã Hoàn Long đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực cho người lạ tự xưng là cán bộ. Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, người dân cần đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền hoặc liên hệ qua các kênh chính thống.